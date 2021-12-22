С 1 января 2022 года в Хабаровском крае на 4% будет проиндексирован ряд социальных выплат, которые получают семьи с детьми. В их числе – и региональный материнский капитал. Краевые власти выплачивают его за рождение третьего или последующего ребенка. Пересчет проведут уже в январе. Пересмотреть сумму в сторону увеличения поручил глава региона Михаил Дегтярев.

Как сообщили в министерстве социальной защиты региона, краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 208000 рублей до 216320 рублей. А на детей, рожденных после 1 января 2019 года – с 260000 рублей до 270400 рублей. В случае, если семьи уже частично использовали средства этой меры поддержки, остаток также будет увеличен на 4%.

– В 2019 году у меня родился третий ребенок, я обратилась в центр социальной поддержки и оформила краевой материнский капитал. На тот момент его размер составлял 260 000 рублей. Большую часть этих денег наша семья направила на оплату медицинских услуг. Оставшейся частью мы планируем оплатить обучение старшего ребенка. Очень важно, что будет увеличен не только сам краевой маткапитал, но и его остаток. Для нашей семьи это – хорошие новости, – рассказала многодетная мама Елена Колесникова.

Напомним, краевой материнский капитал предоставляется с 2011 года. Деньги можно направить сразу на несколько нужд семьи. К примеру, можно вложить маткапитал в улучшение жилищных условий или газификацию, разрешается оплатить им учебу или лечение, причем как детей, так и родителей. Чаще всего семьи выбирают именно первый вариант – по данным на декабрь, им воспользовались 12514 семей или 74%. 3214 (19%) семей рассчитались маткапиталом за лечение, а 1183 семьи (7%) – за обучение.

Всего же с начала действия программы выдачи краевого материнского капитала выплату в Хабаровском крае оформили 32486 семей, а распорядились деньгами 16911 получателей на сумму 3,1 млрд рублей.