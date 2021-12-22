В многофункциональных центрах Хабаровского края заработали криптобиокабины. Они предназначены для приема биометрических данных граждан при оформлении загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации. Новой услугой могут воспользоваться жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, криптобиокабины – это программно-технические комплексы, которые позволяют сделать сканирование отпечатков пальцев и фотографию гражданина. При этом сдача биометрических параметров осуществляется заявителем самостоятельно. Для пользователей записаны голосовые инструкции и подсказки на экране монитора, а находящийся рядом специалист МФЦ при необходимости готов оказать содействие.

– Ранее эта услуга предоставлялась в МФЦ сотрудниками МВД только в будние дни в течение трех часов, сейчас – специалистами многофункциональных центров по режиму работы филиалов, включая субботу, – отметила Оксана Захарова, директор КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ». – Криптокабины установлены в хабаровском филиале №1 на улице Серышева, 31б и комсомольском филиале на проспекте Интернациональном, 10/2.

Чтобы получить в МФЦ данную услугу, следует предварительно записаться на сайте или по телефону Центра телефонного обслуживания: (4212) 340-240. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи в силу действующих эпидемиологических ограничений на территории края. Оформленные заграничные паспорта также будут выдаваться в филиалах МФЦ.

Напомним, через сеть многофункциональных центров населению края сегодня предоставляются 678 услуг.