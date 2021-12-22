В краевой столице продолжается реализация программы по обновлению пунктов ожидания общественного транспорта. Ее создание инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук после обращения экспертов Общественной палаты города Хабаровска. По итогам нескольких рабочих совещаний проведена ревизия мест ожидания в районах. Всего в городе более 600 остановок. Часть из них принадлежит муниципалитету, а часть — бизнесу, который арендует здесь землю. Член Общественной палаты Андрей Веретенников предложил возложить на бизнес, ведущий работу на территории остановок, ответственность не только за свою точку, но и за прилегающую территорию.

Сейчас в городе практически завершен монтаж сооружений, которые выполнены на производственных мощностях УФСИН. Новые конструкции для ожидания общественного транспорта сделаны из металла, а также стекла и профлиста. Всего по муниципальной программе устанавливается 47 остановок, из них 15 — с использованием закаленного стекла. Все они оснащены лавочками, а некоторые — антивандальными урнами.

«В этом году администрацией города проведена ревизия всех остановочных пунктов и разворотных площадок. Всего их более 600. Сделаны выводы о первоочередности замены и установки новых пунктов. На данный момент заканчиваем установку конструкций за счет городской казны. В следующем году обновление продолжится как за счет средств муниципалитета, так и в рамках программы по ремонту улично-дорожной сети», — рассказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

До конца года павильоны со стеклянными стенами разместят на остановках «Торговый техникум», «Комбинат», «Дом ветеранов», «Авиагародок», «Воронежская», «Окружной универмаг», «Амурский бульвар», «Краевой цирк», «Школа № 19», «Академия физической культуры», «Управление ДВЖД» и других.

Полностью металлические конструкции также устанавливают во всех районах города. Однако самое большое обновление — в Индустриальном и Железнодорожном районах.

Жители города нововведения одобряют.

«Раньше на остановке «Школа № 19» стоял киоск, который не работал. Вместо него поставили аккуратный павильон. Выглядит презентабельно. Есть лавочка, на которой можно отдохнуть или поставить на нее сумку», — поделилась хабаровчанка Анна.

«Хорошо, что в городе не забывают про места для ожидания общественного транспорта. Такие конструкции необходимы. Надеюсь, что в будущем подобные павильоны появятся на всех остановках», — отметил еще один житель краевой столицы.