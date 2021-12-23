468 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 603 человека. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерло 48 человек, в 7 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 271

Комсомольск-на-Амуре — 21

Хабаровский район — 9

Имени Лазо район — 43

Верхнебуреинский район — 23

Вяземский район — 17

Нанайский район — 29

Бикинский район — 24

Николаевский район — 12

Охотский район — 4

Солнечный район — 15

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2737 коек, свободно 545. На лечении находится 60 тяжелых пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 77 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 554 854 жителя края, полностью завершили вакцинацию 503 626 человек, ревакцинировано 64 879 человек.

Всего на лечении находится 12 942 человека, в том числе 2192 стационарно, 10 750 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 121 108 случаев COVID-19, 106 976 человек выздоровело.