В Хабаровском крае заключено соглашение с региональным оператором по обработке твердых коммунальных отходов. В зону деятельности ООО «Хабавтотранс ДВ» попали Хабаровск и район им. Лазо. Перейти на новую систему обращения с ТКО регион планировал с 1 января 2019 года, однако из-за многочисленных сложностей «мусорная реформа» откладывалась дважды, напомнил на встрече с журналистами министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

— Основная цель национального проекта «Экология» – не выбор регионального оператора, а достижение показателей, связанных с обращением с отходами. Мы стремимся в крае как можно больше отходов перерабатывать и запускать повторное использование, тем самым, снижая объемы отходов на захоронение, — сообщил Дарий Тюрин.

Согласно территориальной схеме объем образования отходов в Хабаровске и районе им. Лазо составляет около 205 тонн. Это чуть больше 42% от всего мусора в крае (486 тонн). Приступить к работе региональный оператор обязан не позднее 1 мая 2022 года. Утвердить тариф планируется в 1 квартале 2022 года, после завершения торгов на транспортировку ТКО.

В функции регионального оператора входит учет движения отходов, контроль качества услуги по вывозу отходов, мониторинг объемов непереработанных ТКО.

— Наш регион вошел в тройку лидеров в Дальневосточном федеральном округе по показателям раздельного сбора и утилизации ТКО, которые у нас выше обозначенных для региона. Основная задача сейчас – удержать баланс между объемом выделенных фракций в ТКО и потреблением этого сырья переработчиками, чтобы разделенные отходы не оказались в результате на полигоне. Схему доставки сырья, полученного при раздельном сборе отходов, также обслуживает региональный оператор, — подчеркнул Дарий Тюрин.

Директор ООО «Хабавтотранс ДВ» Сергей Пайст гарантировал населению динамичное сокращение несанкционированных свалок и поддержку инициатив по раздельному сбору отходов. Собственный богатый опыт работы в другом регионе РФ топ-менеджер применит и в Хабаровском крае.

— Мы ознакомились со спецификой проблемы в регионе. И температурные режимы, снегопады, влияющие на технику, и обслуживание частных секторов, и территориальная схема с действующим полигоном — все это берется в расчет организационных мероприятий. Сейчас мы собираем всю информацию, чтобы к началу деятельности были продуманы механизмы, налажены отношения и подписаны договоры, — сказал Сергей Пайст.

Напомним, что сейчас вывоз и обработка ТКО не является коммунальной услугой и оказывается управляющей организацией или ТСЖ. С началом деятельности регионального оператора вывоз и уборка места погрузки ТКО уйдет из их зоны ответственности.

Сократить расходы на вывоз мусора позволит раздельный сбор отходов. В этом случае размер платы за коммунальную услугу определяется объемом ТКО, вывезенным с контейнерной площадки, то есть, исходя из фактически вывезенного объема, а не по нормативу накопления твердых коммунальных отходов.