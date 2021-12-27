Как сообщили в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю, с 1 января 2022 года вступят изменения в ФЗ от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которыми будет расширен перечень основных сведений, включаемых в кадастр недвижимости.

В него будут вносить в том числе полную информацию о каждом кадастровом инженере, осуществляющим кадастровый учет объекта недвижимости; уникальный номер в реестре саморегулируемой организации и ее наименование; страховой номер индивидуального лицевого счета инженера в системе обязательного пенсионного страхования, номера и даты заключения договоров на выполнение работ, дату их завершения.

Расширение этого списка позволит покупателю получить больше информации об объекте недвижимости, что должно повысить «прозрачность» сделок.

С 1 февраля 2022 года вступит в силу федеральный закон, согласно которому в выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным и непригодным для проживания.

По закону органы власти, принимающие решения о признании многоквартирного дома аварийным, должны направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам заинтересованных лиц.

Закон обеспечит актуальность данных реестра недвижимости, а также позволит защитить интересы граждан и обезопасить их от покупки непригодного жилья.

С 1 марта следующего года, согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, разрешается строить индивидуальные жилые дома (ИЖС) на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Регистрация будет осуществляться по правилам «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Однако у этого правила есть ограничения: построить можно будет не более одного жилого дома площадью до 500 кв. м. Площадь застройки не должна превышать 0,25% территории сельхозназначения.

Региональные власти должны будут сами определить территории, где строительство жилых домов запрещено. Ранее такие земельные участки можно было использовать только для возведения строений, предназначенных для хранения и переработки сельхозпродукции.

До 1 марта 2022 года земельные участки, стоящие на учете со статусом «временные», должны быть переведены в статус «учтенные» или аннулированы (ФЗ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ).

Если участок был получен в аренду или выделен, но права на него не внесены в ЕГРН, после указанной даты сведения о нем удалят из реестра. Это значит, что такие участки не будут отражаться на Публичной кадастровой карте, сведений о них больше не будет в ЕГРН.

Новый статус не будет являться прекращением права или изъятием земли. С 1 марта будущего года участки со статусом «временный» придется вновь ставить на кадастровый учет и регистрировать права на них, чтобы присвоить участку новый кадастровый номер. Чтобы не потерять уже внесенные в ЕГРН сведения, Росреестр рекомендует гражданам и бизнесу вовремя обратиться с заявлением в регистрирующий орган и зарегистрировать права на землю.

Проверить, зарегистрирован участок или нет, можно посредством выписки из ЕГРН или в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости онлайн».

С 1 марта следующего года, согласно ФЗ от 13 июля 2015 № 218-ФЗ, вступит в силу норма о снятии ограничения по размеру машино-места. Ранее существовали предельные нормы, которые были установлены в каждом регионе отдельно.

В 2022 году во всех субъектах России впервые пройдет массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков, независимо от категории. Ранее кадастровая оценка проходила один раз в четыре года, но в 2022 году проведут ее одновременно во всей стране.