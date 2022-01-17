Завтра, 18 января, начинается новый этап программы туристического кэшбэка за поездки по России в 2022 году. Как рассказали в Ростуризме, продажи продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Сообщается также, что российские туроператоры расширили ассортимент туров. На фоне высокого спроса соотечественникам рекомендуют планировать поездки заранее. Отправиться в тур путешественники смогут с первого дня продаж до 30 апреля включительно.

Для участия в программе туристического кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту «Мир» в Программе лояльности. После этого можно будет вернуть до 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. При этом получить субсидию можно неограниченное количество раз.

Не исключено, что кэшбэк на туры по Дальнему Востоку вырастет до 40 тысяч рублей. Об этом в своем интервью заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Напомним, что идея по увеличению кэшбэка для туристов, отдыхающих в дальневосточных регионах, прозвучала в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме. Инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин, она вошла в перечень поручений по итогам ВЭФ.

— Совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение кэшбэка на туристические путевки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей. Но, конечно, внутренний туризм — это только первый акт оперы под названием «бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике». Будем экспериментировать с форматами — от экспериментальных мест типа научных туров на станцию «Снежинка» на Ямале до курортных отельных комплексов. Мы хотим, чтобы туристы всего мира открыли для себя Дальний Восток и Арктику, — отметил Алексей Чекунков.

Он также выразил уверенность, что в течение трех — пяти лет предложение туристических услуг на Дальнем Востоке существенно возрастет. По его словам, это тот случай, когда спрос и предложение растут параллельно. Что касается туристической инфраструктуры, то, по мнению министра, отрасль развивается. Строятся более 200 объектов туриндустрии, включая 121 отель, туристские комплексы, базы отдыха, санаторно-курортные комплексы, в том числе и Хабаровском крае.