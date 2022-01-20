В Хабаровском крае продолжается работа по комплексному освоению территорий в целях жилищного строительства. Благодаря усилиям краевых властей удалось внести корректировки в правила застройки приаэродромных территорий, запрещающие возводить дома выше 12 этажей. Из-за приказа Росавиации об установлении приаэродромной территории аэродрома Хабаровск (Новый) в регионе был заморожен ряд крупных проектов. В Хабаровске под запрет попало около 70% территорий.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поднял эту проблему на федеральном уровне, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу. После этого вопрос неоднократно обсуждался в ходе совещаний с участием представителей полпредства, краевых властей, профильных ведомств, в результате чего были внесены корректировки в приказ Росавиации применительно к Хабаровскому краю.

— Была проведена большая работа, в том числе на уровне правительства региона. Речь идет об установлении 15-километровой приаэродромной территории вокруг аэропорта Хабаровск «Новый» в семи подзонах. Изменения нам удалось внести в 4-й подзоне, которая охватывает также часть территорий Хабаровского муниципального района. С конца декабря 2021 года этажность возводимых строений на этих территориях увеличилась с 12 до 20, — отмечает начальник управления архитектуры и градостроительства Игорь Лавринович.

По информации регионального минстроя, в июне 2020 года в регионе под ограничения попало 30 жилищных проектов. Из них 13 домов были уже построены и не введены в эксплуатацию, по семи выданы разрешения на строительство, а 10 проектов остановились на этапе их получения. Теперь эти проекты, часть из которых реализуется в микрорайоне «Ореховая сопка», будут продолжены. Речь в том числе идет о строительстве ЖК «Город 4212».

В краевом минстрое отмечают, что «Ореховая сопка» сегодня является одной из главных точек застройки. Здесь краевые власти активно улучшают условия для ведения бизнеса. Так, удалось привлечь крупный инвестиционный кредит в объеме 3,7 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры, дорог и социальных объектов. Уже в следующем году начнется строительство тепломагистрали от ТЭЦ-3, чтобы обеспечить теплом новые стройки.

Напомним, что комплексное развитие жилищного строительства стало одним из ключевых направлений Стратегии развития Хабаровского края до 2026 года. Для решения этой задачи в регионе по поручению Президента РФ создается промышленный кластер строительных материалов. Это позволит снизить логистические затраты, что скажется на стоимости квадратного метра жилья.

Поддержка индустрии позволит строить в городах региона новые микрорайоны. В Хабаровском крае уже сформировано более 40 точек для комплексной жилищной застройки.