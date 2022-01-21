В Хабаровском крае подведены итоги работы офисов МФЦ за минувший год. Общее количество обращений граждан превысило значение в 1,6 миллиона. Это почти на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи края, в 2021 год в отделениях МФЦ приняли более 822 тысяч заявлений и выдали 444 тысячи результатов оказания услуг. Населению предоставили свыше 290 тысяч консультаций.

Традиционно самыми востребованными стали сервисы Росреестра. Более 25% обращений в декабре 2021 года касались работы с этим ведомством. На втором месте – печать сертификата о вакцинации. Услугу внедрили в середине ноября прошлого года. За полтора месяца было выдано почти 33,5 тысячи сертификатов – это 21% всех обращений. Сервис по получению бумажных сертификатов актуален для тех, кто не зарегистрирован на портале Госуслуг, либо не имеет возможности самостоятельно распечатать сертификат. Также в 2021 году были популярны услуги министерства социальной защиты края, МВД России и Пенсионного фонда РФ.

– Перечень услуг для населения постоянно увеличивается. Если в 2020 году их было 663, к концу 2021 года количество доступных сервисов достигло уже 676. Это 494 муниципальные услуги, 99 – региональных, 72 – федеральные и 11 – иных услуг, – отметила директор КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ» Оксана Захарова.

В декабре здесь появилась услуга выдачи загранпаспорта нового образца с помощью криптобиокабины. Оформить и получить документ можно по предварительной записи в филиале МФЦ №1 в Хабаровске и филиале МФЦ в Комсомольске-на-Амуре в любой день недели, кроме воскресенья. Сбор биометрических данных граждане осуществляют самостоятельно. Благодаря интерактивным подсказкам на мониторе весь процесс проходит понятно и быстро.

Напомним, для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции офисы МФЦ продолжают принимать граждан по предварительной записи. Записаться можно двумя способами: по телефону бесплатной «горячей линии» 8 (800) 100-42-12, а также с помощью сайтов mfc27.ru и мфц27.рф.