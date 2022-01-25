315 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 293 человека. По данным ЗАГС в крае за сутки умерло 50 человек, из них 4 случая, где COVID-19 был основной причиной смерти.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 169
Комсомольск — 86
Хабаровский район — 16
Верхнебуреинский район — 1
Ванинский район — 1
Лазо район — 13
Бикинский район — 10
Вяземский район — 1
Нанайский район — 1
Николаевский район — 1
Солнечный район — 15
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2571 койка, свободно 1116. На кислородной поддержке 874 пациента, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 48 человек.
Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 601 848 жителей края, полностью завершили вакцинацию 562 180 человек, ревакцинировано 88 125 человек.
Всего на лечении находится 6 064 человека, в том числе 1455 стационарно, 4 609 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 131 371 случай Covid-19, 123 984 человека выздоровело.
Эта запись была опубликована 25.01.2022в 09:50. В рубриках: Медицина.
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