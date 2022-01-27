В Хабаровске открылось отделение кризисного центра для женщин. Это новая инициатива, ранее таких отделений в регионе не было. Мамы с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, были вынуждены искать приют в некоммерческих социальных центрах. Теперь же часть из них сможет разместиться в государственном учреждении, то есть бесплатно. Отделение сможет принять 10 человек. Сегодня его осмотрел заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он удостоверился, что для приема мам и детей все готово.

— Отделение будет работать для защиты матерей, беременных женщин, а также женщин, подвергшихся насилию. Помощь предоставляется на базе центра социальной помощи семье и детям. Созданы все условия для тех, кто найдет здесь временный приют: есть спальни, комната отдыха и детский уголок, также функционирует кухня, где можно приготовить еду. Женщины смогут получить помощь в любое время, так как в отделении круглосуточно дежурит специалист, — рассказал министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

В отделении перед заселением провели ремонт. Для комнат закупили мебель и предметы первой необходимости. Всего на это из краевого бюджета было выделено 2,2 млн рублей.

— Главная задача центра — постараться сохранить семью. Мы хотим создать условия, при которых произойдет примирение сторон. К примеру, мама сможет найти работу, либо папа начнет заботиться о свой семье. Каждая семья индивидуальна, поэтому и подход ко всем индивидуальный. В случае если за полгода не удалось восстановить документы или решить какой-либо вопрос, министерство примет решение о продлении сроков нахождения женщины в кризисном отделении, — отметил Евгений Никонов.

Срок пребывания в отделении будет индивидуален, в среднем он составит от трех до шести месяцев. В отдельных случаях, при наличии свободных мест, временный приют может быть предоставлен матери с ребенком в ситуации отсутствия жилья и средств к существованию, одиноким беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. При отделении можно будет получить консультацию психолога, юриста, специалиста социальной сферы и медработника.

— У меня маленький ребенок и мне некуда идти. Своего жилья нет, а с сожителем находимся в сложных отношениях. Специалисты центра помощи семье и детям посоветовали мне переехать сюда. Сейчас мне помогают сделать прописку, оформить детское пособие, домой возвращаться пока не могу. Без этого центра мне некуда идти, — поделилась одна из первых постоялиц кризисного центра Кристина Никифорова.

Отделение располагается по адресу: г. Хабаровск, ул. Покуса, д. 22. Для того, чтобы попасть в отделение, женщина может обратиться в Хабаровский центр социальной помощи семье и детям по телефону: (4212) 30-28-27.