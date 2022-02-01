Новый рейтинг управляющих организаций, составленный по итогам деятельности в 4 квартале 2021 года, представило Главное управление государственного контроля и лицензирования правительства края. В него вошли 133 организации. Компании сгрупировали в зависимости от эффективности работы, которую оценивали сразу по нескольким ключевыми показателям.

— В первую очередь наши специалисты смотрят на количество жалоб, поступающих от жильцов УК. По каждой управляющей организации видна динамика количества баллов в сравнении с предыдущим рейтингом. Для того, чтобы понять, с чем связан рост или снижение итогового балла управляющей организации, достаточно ознакомится с оценочными листами. В них отображаются баллы по каждому из критериев. Листы выложены на сайте главного управления. Сам же рейтинг поделен на «зеленую», «желтую» и «красную зоны», – поделился и. о. начальника главного управления госконтроля и лицензирования Дмитрий Зубарев.

Перечень традиционно отражает и территориальную принадлежность. Отдельно составлен рейтинг по Хабаровску, Комсомольску-на-Амуре, а также по Хабаровскому и Комсомольскому районам. К примеру, из нового рейтинга можно узнать о том, что прекратило свою деятельность ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, которая находилась в «желтой зоне» — в нижней части рейтинга. Все ее дома исключены из лицензии.

— Сейчас на рассмотрении в главном управлении находится заявление о прекращении лицензии ООО «УК «Хабаровская», которая в двух последних рейтингах находилась в «красной зоне» аутсайдеров. Также есть вопросы и по ООО «Гермес» из «желтой зоны». С другой стороны, в рейтинге появились четыре новые управляющие организации — три в Хабаровске и одна в Комсомольске-на-Амуре, — уточнил Дмитрий Зубарев.

Главное управление госконтроля и лицензирования напоминает, что рейтинг управляющих организаций составляется с прошлого года по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Сам по себе рейтинг не влияет на деятельность управляющих организаций, не возлагает на них какие-либо права и обязанности. При этом он дает оценку деятельности управляющих организаций за определенный период работы и позволяет жителям региона разобраться, какие компании оказывают услуги наиболее качественно.