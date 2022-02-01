Проект строительства межвузовского кампуса станет единым научно-образовательным пространством для студентов из разных районов края и регионов страны. В настоящее время идет работа экспертов с предварительным эскизным проектом.

Предполагается, что межвузовский кампус будет расположен на двух отдельных участках. В рамках готовящейся правительством края заявки в Минобрнауки РФ проект предполагается реализовать в два этапа. Первым этапом обозначена застройка свободного участка, расположенного на улице Тихоокеанской, за зданиями ТОГУ и ХГУЭП. Здесь планируется разместить общежития, учебные корпуса, спортивную и социально-культурную инфраструктуру.

Работа в центральной части города, рядом с Педагогическим институтом ТОГУ, планируется после завершения работ на участке в районе улицы Тихоокеанской. По условиям заявки планируется реконструкция имеющихся капитальных строений с учетом всех существующих требований по сохранению культурно-исторического наследия.

— Архитекторы предлагают существующие здания пединститута интегрировать в новые пространства, сохранив при этом исторический облик вуза. Однозначно перед началом строительства состоится общественное обсуждение облика будущего кампуса, — рассказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Как отметили специалисты, все варианты планировочных решений призваны определить общий объем строительства для включения в заявку. Проектные работы, широкое обсуждение архитектурных решений как по первой очереди строительства, так и по второй будут организованы после подтверждения федерального финансирования и заключения контракта с проектным бюро.

«Межвузовский кампус» является одним из основных проектов флагманской инициативы стратегии развития региона «Край инноваций и новых возможностей». Его цель – создать условия для получения качественного, высшего образования по приоритетным направлениям экономики России и стран АТР.

На территориях кампуса будут построены современные комфортные учебные корпуса, общежития, физкультурные, спортивные комплексы, организованы многоцелевые общественные пространства. Здесь также будет предусмотрена деловая зона для офисов, общепита, гостиницы. Этот масштабный проект планируется реализовать к 2026 году.