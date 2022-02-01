В 2021 году на площадке строительства Хабаровской ТЭЦ-4 выполнен основной объем подготовительного этапа строительства. Демонтирован ряд объектов Хабаровской ТЭЦ-1, попадающих в зону строительства новой станции и уже выведены из технологического процесса: градирня №4, мачты освещения, склады и козловые краны. Возведен строительный городок. Начато сооружение фундаментов аккумулирующих баков и технологической эстакады, ведется перекладка сетей водопровода. Заключены договоры с поставщиками основного оборудования для новой станции – газотурбинных установок и котлов-утилизаторов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Хабаровская ТЭЦ-4 заменит изношенную Хабаровскую ТЭЦ-1, введенную в эксплуатацию еще в 1954 году, что позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей электроэнергией и теплом. Проектная установленная электрическая мощность ТЭЦ-4 составит 320,8 МВт, тепловая мощность – 1 368,3 Гкал/ч, проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 1,7 млрд кВт/ч. Новая электростанция возводится на земельном участке, занимаемом объектами действующей Хабаровской ТЭЦ-1, которая продолжит свою работу до ввода в эксплуатацию новой ТЭЦ-4.

На станции будет использовано современное высокоэффективное оборудование: четыре газотурбинные установки с котлами-утилизаторами, а для выработки тепловой энергии будет построена новая водогрейная котельная с пятью водогрейными котлами. Использование газотурбинных установок значительно повысит маневренные возможности станции, позволяя ей гибко реагировать на изменения энергопотребления в энергосистеме.

В качестве топлива новая электростанция будет использовать природный газ, самый экологичный вид ископаемого топлива (в настоящее время часть котлов существующей Хабаровской ТЭЦ-1 работают на угле). Это позитивно скажется на экологической ситуации – выбросы золы в атмосферу будут исключены и исчезнет необходимость ее складирования на золоотвале, выбросы окислов серы и азота сократятся в несколько раз. Благодаря применению нового современного газотурбинного оборудования значительно снизится водопотребление станции.

Техническая часть проекта и результаты инженерных изысканий Хабаровской ТЭЦ-4, а также сметная часть проекта получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Технические решения и стоимость строительства новой тепловой электростанции признаны обоснованными и соответствующими всем установленным требованиям.

Хабаровская ТЭЦ-4 — один из четырех проектов, реализуемых РусГидро в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России, обеспечивающей окупаемость инвестиций в строительство и модернизацию электростанций. Помимо Хабаровской ТЭЦ-4 будут построены Артемовская ТЭЦ-2 и модернизирована Владивостокская ТЭЦ-2 в Приморском крае, а также возведена вторая очередь Якутской ГРЭС-2.

Норма доходности этих проектов строительства и модернизации утверждена постановлением Правительства России и составит 12,5%. Окупаемость инвестиций будет обеспечиваться за счет введения дополнительной платы на мощность, которая в течение 15 лет будет оплачиваться через механизм установления надбавки.