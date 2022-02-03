В конце 2021 года в Хабаровском краевом театре кукол установили новое техническое оборудование, а в январе 2022-го здесь провели ремонт. Средства на эти цели были выделены по линии Министерства культуры РФ, а также из краевого бюджета. В обновленном театре прошли первые спектакли.

– Теперь артисты готовятся к представлениям в обновленных гримерных комнатах, а зрители ожидают спектаклей в комфортном фойе. Мы заменили мебель, светильники, подвесные потолки, радиаторы, вентиляцию на сцене, – прокомментировала директор театра Екатерина Дубовая. – Для создания декораций приобрели электроинструменты, парогенераторы и другое оборудование. А новый профессиональный графический планшет помогает художнику создавать эскизы будущих спектаклей и афиш.

Спектакли для юных жителей региона теперь заиграют яркими красками благодаря современным световым приборам и спецэффектам, созданным с помощью нового видеопроектора. Увидят в работе зрители дым-машину и генератор конфетти. Появился в театре и новый выездной комплект звукового оборудования, который позволит на более высоком уровне проводить гастрольные и выездные спектакли.