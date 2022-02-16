На ИВЛ находится 53 пациента, на кислородной поддержке – 992 человека.

Показатель тестирования – 638,9 на 100 тыс.населения.

В регионе выздоровело 1628 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 105 Выявлено 1594 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На лечении с COVID-19 находится 16 439 пациентов, 1 968 стационарно, 14 471 амбулаторно.

В регионе развернуто 2646 коек, загруженность 74,38%, свободно в крае 678 коек.

В Хабаровском крае скончалось 3 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС за сутки всего умерло 59 человек.

Привито от коронавирусной инфекции 639 008 человек, полностью завершили вакцинацию 595 636 человек. Ревакцинировано 111 930 жителей.