На ИВЛ находится 53 пациента, на кислородной поддержке – 992 человека.
Показатель тестирования – 638,9 на 100 тыс.населения.
В регионе выздоровело 1628 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 105 Выявлено 1594 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
На лечении с COVID-19 находится 16 439 пациентов, 1 968 стационарно, 14 471 амбулаторно.
В регионе развернуто 2646 коек, загруженность 74,38%, свободно в крае 678 коек.
В Хабаровском крае скончалось 3 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС за сутки всего умерло 59 человек.
Привито от коронавирусной инфекции 639 008 человек, полностью завершили вакцинацию 595 636 человек. Ревакцинировано 111 930 жителей.
Эта запись была опубликована 16.02.2022в 10:40. В рубриках: Общество.
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