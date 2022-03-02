В Хабаровске завершилась деловая программа IX регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), организованного в рамках реализации нацпроекта «Образование». Помимо пленарного заседания также состоялась форсайт-сессия по нескольким отраслевым площадкам. Представители органов исполнительной власти, профессиональных образовательных организаций, бизнес-сообщества обсуждали вопросы кадровой политики, наиболее актуальные для таких направлений экономики региона, как сельское и лесное хозяйство, транспорт и связь, промышленное производство, строительство, индустрия гостеприимства и IT.

– Одной из ключевых задач, стоящих перед системой профессионального образования, на сегодняшний день является синхронизация потребности экономики региона в кадрах с их подготовкой. По этому показателю край является лидером среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Работодатели согласовывают многие образовательные программы, оценивают компетенции выпускников на их аттестации, открывают в наших учреждениях корпоративные учебные классы и мастерские, – сказала заместитель министра – начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Елена Шадуя.

В рамках форсайт-сессии эксперты спрогнозировали, как будет развиваться экономика в регионе через несколько лет, учитывая существующие тренды, и разработали на основе этих оценок дорожные карты удовлетворения кадровых потребностей. При этом прошедшее мероприятие было первым из цикла дизайн-сессий. В ноябре состоится итоговый форум, на котором будут представлены готовые проектные кейсы.

– На дизайн-сессии нам нужно найти точки соприкосновения между работодателями и представителями системы образования. В Хабаровском крае уже достаточно много интересных совместных проектов, но мы должны повысить потенциал этого партнерства. Этот формат очень хорошо зарекомендовал себя в разных сферах и странах. Он эффективен, если его участники мотивированы, готовы анализировать и в перспективе планируют использовать свои наработки, – объяснил модератор проектной работы Московской школы управления «Сколково» Дмитрий Забиров.

Мероприятия деловой программы завершили IX региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Он проходил в течение трех дней по 62-м компетенциям и объединил около 400 участников в нескольких возрастных категориях. Определены победители, призеры, а также обладатели медальонов за профессионализм. По итогам конкурса будет сформирована сборная Хабаровского края, которая выступит на отборочных соревнованиях к Национальному финалу.

Напомним, в 2023 году финал Национального первенства состоится в Хабаровске. Его организация является одним из приоритетных направлений флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева «Интересная работа, достойная зарплата», входящей в Стратегию развития региона до 2026 года.