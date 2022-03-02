Центральный банк Российской Федерации информирует, что коммерческие банки, попавшие под иностранные санкции, продолжают стабильно работать. Банк России и Правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку таким кредитных учреждениям. В их числе: ПАО ВТБ, ПАО «Совкомбанк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Россия» и ПАО Сбербанк. Все обязательства по обслуживанию счетов и вкладов в этих банках выполняются в полном объеме, обеспечено и функционирование карт. В отделениях есть наличность, банкоматы вовремя пополняются.

— Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций. Центробанк оценивает эти планы как адекватные ситуации. Все операции банков в рублях будут осуществляться и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, а также задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности кредитных организаций, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков, — проинформировали в министерстве экономического развития Хабаровского края со ссылкой на Банк России.

Сейчас банки сохраняют высокий запас устойчивости и потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Все платежные банковские карты, выпущенные ранее, работают и будут продолжать работать на всей территории РФ для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений. Средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, находятся в сохранности и доступны в любой момент времени.

При этом карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Однако за границей расчеты подобными картами приостановлены, нельзя расплатиться в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay для таких карт тоже стали недоступны. Поэтому Банк России рекомендует носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя pay-сервисы.

— На территории Российской Федерации была заранее разработана и запущена своя национальная платежная система «МИР». В ней есть сервис для бесконтактной оплаты «Mir Pay», которым можно без ограничений пользоваться на территории страны. Кроме того, у некоторых банков, например, в Сбербанке, есть внутренний сервис для бесконтактной платы «SberPay». Поэтому пользователи карт могут переходить на российские аналоги и не испытывать проблем, — порекомендовали в министерстве экономического развития края.

В настоящий момент в Хабаровском крае осуществляют деятельность 240 подразделений 31 банка. В регионе продолжают также работать региональные банки, не попавшие под санкции. В их числе: Эскпобанк, Примсоцбанк, Алмазэргиенбанк, Приморье, Дальневосточный и другие.

Вся актуальная информация по поддержке финансового рынка и действиям Банка России оперативно размещается на официальном сайте Банка России. Информация доступна на главной странице сайта, а также в разделе «Меры поддержки финансового рынка». Есть горячая линия Банка России (8-800-300-30-00), на которой готовы отвечать на звонки граждан по текущей ситуации. Контактный центр работает круглосуточно, без выходных: бесплатный номер 8 800 300-30-00 и номер 300 для абонентов сотовых операторов. Также в мобильном приложении «ЦБ онлайн» есть возможность в любой момент получить онлайн-консультацию от специалистов Банка России. Операторы чата в режиме 24/7 готовы ответить на вопросы о финансовых продуктах и услугах, порекомендовать порядок действий в сложной ситуации, пояснить значение того или иного термина и т.д.