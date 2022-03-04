Перспективы работы в новых экономических условиях обсудили краевые власти и предприниматели на совещании под председательством зампреда правительства – министра экономического развития края Виктора Калашникова. Руководители общественных предпринимательских объединений региона рассказали о возникших из-за вводимых санкций проблемах и внесли свои предложения, как помочь бизнесу.

— В целом сегодняшняя ситуация для нас не в новинку: был финансово-экономический кризис 2008 — 2009 годов, был 2014 год, когда в состав России вошел Крым, коронавирусный 2020-й… Однако, несмотря на непростую обстановку и возрастающие риски, нет решений, меняющих экономический курс страны в части целей национального развития. Идет реализация приоритетных инвестпроектов и национальных проектов, нет остановок в капитальном строительстве. В обычном режиме работают предприятия жизнеобеспечения, транспортная система, — подчеркнул Виктор Калашников.

Однако серьезную озабоченность в правительстве края вызывает информационная повестка – медиапространство переполнено фейковыми новостями. В целях нагнетания паники идет массированная атака на пользователей социальных сетей и мессенджеров.

— В этих условиях правительству края и бизнесу необходимо наладить эффективную обратную связь. Сейчас создан оперативный штаб под председательством губернатора края Михаила Дегтярева. В рамках штаба и его подгрупп будут проходить постоянные встречи с бизнесом и деловыми объединениями по разным направлениям. Именно в таком режиме можно будет качественно решать проблемы, возникающие у предпринимателей. В функционал оперативного штаба также входит осуществление антикризисного мониторинга в ключевых отраслях экономики края, деятельности предприятий края, в том числе в банковском секторе, в сфере малого и среднего бизнеса, частных инвестиций и т. д. — пояснил Виктор Калашников.

Пока главные проблемы, с которыми уже столкнулся бизнес, носят финансовый характер. Напомним, чтобы стабилизировать российскую экономику после объявления о санкциях, Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Соответственно, выросла и стоимость банковских кредитов, что существенно затрудняет работу предприятий в плане привлечения финансирования.

— Цены резко увеличиваются у поставщиков, партнеров, причем зачастую совершенно необоснованно. Налицо спекулятивный рост цен. Необходимо финансово поддержать бизнес, возобновив государственные программы субсидирования ставок по банковским кредитам, — отметили представители бизнеса.

Кроме того, бизнес предложил вернуть введенный во время ковидных ограничений мораторий на проверки малых и средних предприятий контрольно-надзорными органами. На перспективу предпринимателям нужно задуматься о глобальных переменах. Санкции сломали привычный порядок работы: кардинально меняются налаженные цепочки кооперации, рынки сбыта продукции.

— Чтобы бизнес устоял, сохранив производство и людей, надо заходить в ниши, которые открываются сейчас, после ухода или заморозки бизнеса ряда крупных инвесторов. Речь идет об импортозамещении, причем с нуля, и здесь нам понадобится широкая поддержка со стороны власти: финансовая, правовая, организационная и информационная. Власти нужно концентрировано помогать предпринимателям, и неважно, кто заходит в новую нишу — крупный бизнес или малый, — подчеркнул в своем выступлении предприниматель, председатель Общественного совета при министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края Илья Немиш.

Между тем, вчера был обнародован первый пакет мер поддержки бизнеса. Правительством РФ одобрен законопроект, предусматривающий, в частности, введение моратория на плановые проверки МСП в 2022 году, возможность работать без продления лицензии/разрешения, возможность менять существенные условия контракта в части закупок для государственных и муниципальных нужд, введение новых случаев аннулирования штрафов за неисполнение госконтрактов и ряд других мер.

— Сейчас во всех регионах страны идут консультации с федеральным правительством для выработки дальнейших мер поддержки бизнеса. Правительство края аккумулирует поступающие от бизнеса конструктивные предложения с тем, чтобы донести их до федерального центра вместе с анализом социально-экономической ситуации в регионе, — сказал в завершение совещания Виктор Калашников.