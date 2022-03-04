Вопросы, касающиеся работы в условиях международных санкций, под которые попали отдельные банки, обсудили на совещании в министерстве экономического развития края. В нем приняли участие представители кредитных организаций, действующих на территории Хабаровского края. Особое внимание было уделено условиям осуществления платежей и расчетов, динамике процентной ставки по продуктам и услугам кредитных организаций в условиях повышения Банком России ключевой ставки до 20%, а также мерам финансовой поддержки предпринимателей.

Напомним, что под иностранные санкции попали 15 кредитных организаций, в том числе девять банков, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края. Среди них: ПАО ВТБ, ПАО «Совкомбанк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Россия» и ПАО Сбербанк.

— В новых экономических условиях особое внимание уделяется деятельности отраслей жизнеобеспечения, реализации государственных контрактов, жилищного кредитования, инвестиционных проектов, вопросам внешнеэкономической деятельности. В целях обеспечения устойчивого развития экономики края чрезвычайно актуальна бесперебойная работа банковского сектора, осуществление всех операций клиентов, финансирование реального сектора экономики, малого предпринимательства, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр экономического развития Виктор Калашников.

По информации кредитных организаций, в крае восстановлен допандемийный график работы офисов. Некоторые банки продлили время работы своих отделений до 20.00 (или до последнего клиента). Обслуживание физических и юридических лиц, счетов и карт осуществляется в штатном режиме и в полной мере.

Также банки подтвердили, что сохранят условия, в том числе процентные ставки, по действующим договорам ипотечного и потребительского кредитования. Условия по новым договорам в ближайшее время будут скорректированы с учетом повышения Банком России ключевой ставки. Все изменения по банковским продуктам размещены на сайтах кредитных организаций. Также банки в крае пересмотрят свои программы кредитования и подготовят предложения с учетом возможного субсидирования процентной ставки со стороны государства.

Власти региона договорились с банковским сектором о том, что, во избежание возможных ограничений или нарушений в обслуживании населения и предпринимателей, совместно с отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ будут проводить мониторинг банковской сферы. Также участники встречи отметили, что в условиях расширенных санкций по отношению к банкам и сохраняющейся пандемии необходимо вернуться к вопросу о восстановлении мер финансовой поддержки как физических лиц, так и предприятий.

Руководители кредитных организаций, в свою очередь, обратили внимание на новые виды телефонного мошенничества, появившиеся после принятия санкций в отношении российских банков. Рассмотрению обращений граждан о случаях телефонного мошенничества будет уделяться повышенное внимание.

Отметим, что днем ранее, 2 марта, Банк России объявил о введении мер поддержки граждан и кредиторов. Изменяется подход к финансовому регулированию со стороны Банка России по выданным с 1 марта этого года необеспеченным потребительским и ипотечным кредитам, что будет сдерживать рост стоимости выданного кредита. Меры не распространяются на потребительские и ипотечные кредиты с показателем долговой нагрузки 80% и 90% соответственно. Кроме того, Банк России принял решение отложить до 1 января 2023 года введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов.

Банк России также рекомендовал кредитным организациям приостановить до 31 декабря 2022 г. процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Актуальную информацию об изменениях в банковском секторе, обусловленных введением санкций, можно уточнить по телефонам «горячих линий» Банка России (8 800 300-30-00), Правительства Хабаровского края (122).