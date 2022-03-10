Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел совещание по текущей ситуации в отрасли гражданского авиастроения. В мероприятии приняли участие руководители основных интегрированных структур авиационной отрасли. Основной темой обсуждения стали вопросы импортозамещения комплектующих.

Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Важнейшим условием осуществления этих планов в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8.

Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок – в ближайшие 12-14 месяцев.

Отметим, что в Комсомольске-на-Амуре с 2011 года Производственным центром ПАО «Корпорация «Иркут»» успешно выпускается региональный самолет «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100).

Как напомнили в министерстве промышленности и торговли края, это первый новый гражданский самолет в новейшей истории России. На сегодняшний день завод поставил 214 самолетов. В основном они используются на внутренних российских авиалиниях. Также SSJ-100 представлен в авиапарке перевозчиков в Мексике и Таиланде.

Также в рамках встречи в Минпромторге России обсуждались отраслевая кооперация в контуре ЕАЭС и проекты L-410, Байкал и ТВРС-44. По поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, среди конструкторского и инженерного состава ТВРС-44 был проведен конкурс на название этого самолета. Новая 44-местная машина получит знакомое и родное для всех россиян имя – «Ладога».