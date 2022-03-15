Несмотря на новые экономические условия тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии 2022 года в Хабаровском крае останутся на прежнем уровне. Рост платы граждан ограничен законом. Максимальный размер, на который за год может вырасти плата за коммунальные услуги для населения, ежегодно устанавливается на федеральном и региональном уровне. В этом году стоимость коммунальных услуг в регионе, как и прежде, изменится только один раз – с 1 июля, в пределах 3,8%.

– В Хабаровском крае предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги утверждаются губернатором края. С 1 января 2022 года индексы установлены в размере 0%, а с 1 июля – в размере 3,8%. Это означает, что в первом полугодии по сравнению с декабрем 2021 года плата за коммунальные услуги не изменится. А во втором полугодии увеличится, но в пределах 3,8%. Все, что выше этого уровня, будет компенсировано из краевого бюджета. В 2022 году на эти цели предусмотрено 45,3 млн рублей, – прокомментировала заместитель председателя комитета по ценам и тарифам правительства края по вопросам тарифного регулирования в сфере коммунального комплекса Ирина Филатова.

При этом, как уточнили в ведомстве, при определении компенсации по предельным индексам в расчет берется одинаковый набор коммунальных услуг при сопоставимых объемах потребления. То есть компенсация не начисляется, если у потребителя в расчетном периоде появилась новая услуга, или повышение платы вызвано ростом объема потребления.

– Все тарифные решения на текущий год приняты. Никаких изменений, кроме планового с 1 июля, быть не может. Пересмотр тарифов на основании обращений ресурсоснабжающих организаций в текущем году запрещен федеральным законодательством. Даже если по каким-то причинам организация понесет убытки в 2022 году и захочет их компенсировать за счет тарифа, то эти расходы могут быть учтены только после сдачи официальной годовой отчетности, то есть, не раньше, чем в тарифах на 2024 год, – добавила Ирина Филатова.

Также, в комитете напомнили, что в структуру платежного документа, помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством, входят жилищные услуги. Их стоимость не регулируется, ее определяют собственники жилья на общедомовом собрании. В связи с этим, чтобы не пропустить повышения стоимости услуг управляющей компании, жильцам следует внимательно отнестись к вопросам, которые выносятся на голосование.

Напомним, что в ноябре 2021 года Правительство РФ установило критерии сетевых организаций ЖКХ. С 1 сентября 2022 года тарифы компаний, которые не соответствуют критериям, не применяются и подлежат отмене региональными органами власти. Это касается услуг по передаче тепловой энергии, а также на транспортировку холодной и горячей воды, сточных вод. Это позволит ФАС защитить интересы потребителей и сдержать изменение цен.

Отметим, что наряду с государственным регулированием тарифов и ограничением платы граждан за коммунальные услуги, в Хабаровском крае реализуются меры социальной адресной поддержки граждан на оплату ЖКУ. Если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего человека превышают 22%, можно обратиться в органы социальной защиты для оформления адресной субсидии и получать от государства помощь в оплате ЖКУ. Больше актуальной информации о мерах поддержки граждан, а также ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на сайте Объясняем.рф.