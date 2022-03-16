Фонд Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства зарегистрировал переход прав на земельные участки и объекты незавершенного строительства компании «Диалог». Речь идет о проблемных долгостроях в районе речного вокзала и улицы Салтыкова-Щедрина в Хабаровске. Суммарно пострадавшими по этим долгостроям стали 902 обманутых дольщика. Работы на этих объектах начались еще в 2014 году, но за 8 лет так и не были завершены.

— Из-за уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Диалог» следственными органами был наложен арест на участки. Несмотря на то, что в конце прошлого года фонд принял на себя права застройщика, Росреестр не смог зарегистрировать права. Это было одним из препятствий для начала процедуры достройки. Правительству края совместно с прокуратурой удалось решить этот вопрос. Арест с участков сняли по линии УМВД, а 10 марта региональный фонд защиты прав дольщиков зарегистировал за собой права на земельные участки и объекты на них, — отметили в региональном минстрое.

После этого фонд объявил конкурсы на проведение корректировки проектно-сметной документации. После завершения этой работы будет определен подрядчик, который и приступит к достройке. Ориентировочные сроки завершения строительства всех трех долгостроев ООО «Диалог» – конец 2023 года.

Напомним, что в конце октября прошлого года арбитражный суд Хабаровского края принял решение о передаче прав на достройку проблемных домов компании краевому фонду помощи обманутым дольщикам. Соответствующее решение утверждено федеральным Фондом защиты прав дольщиков, который выделит региону 1,78 млрд рублей на завершение строительства.

В конце прошлого года правительство края заключило с федеральным Фондом защиты прав дольщиков соглашение о выделении средств региональному бюджету на достройку домов, где есть обманутые дольщики, либо на выплату компенсации, если объекты находятся в низкой стадии готовности. В отношении домов ООО «Диалог» и ЖСК «Утес» федеральным фондом принято решение о достройке домов, дольщикам ООО «Тополек», ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж» будут выплачены денежные компенсации. Еще один объект – ЖК «Эдельвейс» по улице Трехгорной — достроит инвестор из Белгорода без привлечения бюджетных средств.

Договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра достигнуты благодаря личному участию губернатора Михаила Дегтярева, который поднимал этот вопрос в ходе встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.