Дальневосточная железная дорога в новых условиях работает в штатном режиме. Цена билета на межрегиональных маршрутах в течение всего этого года останется неизменной. Стоимость проезда в пригородных поездах, благодаря краевому субсидированию, тоже практически не изменилась, с 1 января текущего года увеличившись всего на один рубль. Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в 2022 году правительство региона выделило свыше 95 млн рублей на частичную компенсацию стоимости проезда жителей края.

– В настоящее время мы просчитываем риски, связанные с новыми экономическими условиями (санкциями), чтобы их минимизировать. В случае необходимости в ДВЖД готовы увеличить количество подвижного состава. Сейчас работа железной дороги стабильна. Перевозка пассажиров по направлениям Дальневосточной железной дороги идет в соответствии с планами. Технических сбоев в работе нет, – рассказал начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Сергей Фомичев.

В этом году на ДВЖД ожидается запуск новой шестивагонной электрички, которая свяжет Хабаровск с пригородом. Напомним, что модернизация подвижного состава проводится в рамках флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева «Край комфортного проживания», входящей в состав Стратегии развития региона до 2026 года. В прошлом году уже была запущена новая электричка из Хабаровска в направлении станций Николаевка, Волочаевка-1, Кругликово и Вяземская. В планах на ближайшую перспективу обновление еще трех электропоездов.

Также в ДВЖД сообщили, что в текущем году продолжатся работы по ремонту железнодорожных платформ, внедрению дополнительных сервисов. Например, у пассажиров появится возможность заказать питание к вагонам, планируется открытие новых торговых точек общепита.

Летом для школьников традиционно будет действовать скидка на проезд в 50%. Акция распространяется на детей от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул. Кроме того, совместно с туристическими компаниями разработаны и действуют ряд познавательных туров для школьников. Поездки включают в себя посещение музеев, технопарков, природных и культурных достопримечательностей.