В комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства края подвели итоги работы за февраль. В Хабаровском крае за прошедший месяц зарегистрировано почти четыре тысячи записей актов гражданского состояния.

Всего в последний месяц зимы в регионе появилось на свет около тысячи малышей. Из них более 500 — в краевой столице, 130 – в Комсомольске-на-Амуре. Чуть больше половины – 50,5% новорождённых – девочки. За этот период зарегистрировано девять двоен.

Мальчиков в феврале родилось 476. Самое популярное мужское имя в минувшем месяце – Артём. Так родители назвали 24 малыша. Еще 18 носят имя Марк и Михаил. Чаще мальчиков стали называть Матвеями, Александрами, Богданами, Иванами, Тимофеями и Дмитриями. Среди самых оригинальных имен — Максимус, Марсель, Реал, Спартак, Тигр и Ясин.

Девочек в крае за прошлый месяц стало больше на 485 человек. Топ-3 женских имен февраля возглавляет Алиса, таковых стало 20. Еще 19 девочек назвали Евами. Замыкает тройку самых популярных имен Милана – 18 человек. Также среди новых жительниц края есть Валерии, Ксении, Полины, Марии и Арины. Зарегистрированы в феврале и такие редкие для Хабаровского края имена, как Лея, Моника, Николь, Оливия, Павла, Сабрина и Эльза.