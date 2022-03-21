Крупнейшие российские банки продолжают выдавать кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» на льготных условиях. Сегодня такое кредитование доступно жителям Хабаровского края в 11 банках, работающих в регионе. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте оператора программы АО «ДОМ.РФ». Напомним, первоначальный взнос по кредиту составляет 15%, ставка – до 2% годовых, а в некоторых случаях – до 0,1% годовых.

– Самая выгодная ставка доступна заемщикам, соответствующим определенным критериям. Например, ипотека под 0,1% годовых выдается зарплатным клиентам некоторых банков. В целом же сейчас взять «Дальневосточную ипотеку» могут молодые семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, либо одинокие граждане, не достигшие возраста 36 лет и имеющие ребенка. Воспользоваться программой вправе и граждане, имеющие «дальневосточный гектар», а также переехавшие в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, – отметили в министерстве экономического развития края.

По условиям программы, жилье можно купить на первичном рынке в городах, на первичном и вторичном рынках в сельской местности и 34 моногородах ДФО.

Напомним, что по итогам прошлого года «Дальневосточная ипотека» стала лидером среди программ льготного ипотечного кредитования в Хабаровском крае. Ее доля составила более 51% от общего количества оформленных в регионе кредитов по программам с государственной поддержкой. За год заключено около 2,5 тысячи договоров на сумму 10,5 млрд рублей.

– В этом году востребованность программы в крае не снижается. С начала года подано около 2,8 тысячи заявок на оформление льготного кредита, заключено 709 кредитных договоров, в том числе 204 – в период с 3 по 17 марта этого года. Всего же с начала действия программы кредитными организациями, уполномоченными в Хабаровском крае на кредитование по этой программе, заключено 5333 кредитных договора на общую сумму 21,7 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет 4,1 млн рублей, – добавили в министерстве экономического развития края.

По количеству оформленных по программе кредитов Хабаровский край сохраняет третье место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Доля региона в общем количестве выданных кредитов по Дальнему Востоку составляет 14%.