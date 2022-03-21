Новый антикризисный план, разработанный в сжатые сроки и уже утвержденный губернатором региона Михаилом Дегтяревым, представили главам муниципальных районов Хабаровского края. Совещание с муниципалитетами провела куратор экономического блока, первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова. Она разъяснила порядок работы в условиях нарастающих международных санкций в разрезе разных отраслей, а также дала рекомендации по исполнению всех принятых властями на себя обязательств перед населением и бизнесом.

План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Хабаровского края в условиях внешнего санкционного давления состоит из 10 разделов, охватывает 16 направлений и содержит 122 мероприятия. В числе первоочередных мер в нем сформулированы шаги по стабилизации рынка продовольствия и потребительских товаров. Для этого уже развернута система оперативного мониторинга как за запасами, так и за ценами. Отслеживаются 52 позиции продовольственных и непродовольственных товаров. С оптовиками заключены соглашения о бесперебойных поставках. Обеспечен контроль за наличием детских товаров, медицинских изделий и лекарств.

При этом первые результаты уже получены – полностью снята проблема отсутствия в продаже сахара. Соответствующие факты, возникшие из-за необоснованного ажиотажного спроса, были зафиксированы на прошлой неделе в Хабаровске. Благодаря оперативному реагированию краевого минпромторга сахар сейчас есть в продаже во всех магазинах города. Кроме того, в регион идет 1200 тонн сахара, что полностью закроет любые потребности. Также для подстраховки власти заказали партию соли.

— По поручению губернатора нам необходимо создать на местах антикризисные штабы, с тем, чтобы оперативно отслеживать обстановку. Такой штаб сейчас действует на уровне Правительства РФ, есть он и в региональном правительстве — и работают они в формате 24/7. Поэтому прошу в каждом из краевых министерств, а также в районах, где этого еще не сделали, в кратчайшие сроки сформировать подобные штабы. Это нам поможет обмениваться информацией и главное – максимально быстро решать возникающие проблемы, — подчеркнула Мария Авилова.

Также в рамках антикризисного плана власти сформировали перечень системообразующих предприятий, в который попали 122 организации. Из этого списка часть предстоит внести в федеральный реестр. По нему будет оказываться точечная поддержка. Сейчас в список, по предложению Михаила Дегтярева, поданы пять оптовых компаний, рассматриваются дополнительные варианты.

Кроме того, как отметила Мария Авилова, большой блок работы предстоит проделать в строительной и дорожной отраслях, что также нашло отражение в антикризисном пакете. Главная установка – все ведущиеся стройки должны продолжаться, как и плановый ремонт дорог, на что уже выделены федеральные деньги. Отдельное внимание потребуется уделить поддержке бизнеса, экспорта. Предстоит перезапустить инвестиционный цикл. Последняя задача предусматривает адресное сопровождение каждого из инвестиционных проектов, ГЧП и концессий, оперативное решение любых сдерживающих ситуаций, то есть предполагает полную модернизацию инвестиционной деятельности.

— Важно, чтобы одновременно с экономическими задачами мы продолжили поддерживать инициативы населения, которые сейчас успешно воплощаются в жизнь по линиям СОНКО, ТОС, программ благоустройства. Это те формы, через которые люди напрямую выражают свои пожелания и участвуют в управлении. Нам необходимо поддержать вовлеченность людей во все наши процессы, — поручила главам районов Мария Авилова.

К исполнению регионального антикризисного плана главы муниципальных районов приступили с этой недели.

Напомним, на прошлой неделе Президент России Владимир Путин подписал указ, который существенно расширил полномочия губернаторов и повысил их ответственность за социально-экономическое состояние регионов в условиях новых экономических вызовов. В числе важнейших задач глава государства назвал обеспечение продовольственной безопасности и бездефицитного режима на товары первой необходимости в условиях санкционного давления. Президент также обратил внимание Правительства РФ и руководителей субъектов на необходимость оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам.