Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях, введенных в отношении России западных санкций регионам будет направлено более 39 млрд рублей. Свыше 350 млн из них выделят Хабаровскому краю. Федеральные средства будут направлены на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и ряд других мер поддержки.

– Комитет по труду и занятости населения правительства края ведет ежедневный мониторинг занятости работников, в том числе в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации. От двух работодателей начиная с марта текущего года поступила информация о планируемом высвобождении 50 работников и от одной организации – о введении режима неполной занятости (простоя по вине работодателя). Правительство края, работая на опережение, разработало Программу дополнительных мер. Ее реализация позволит сохранить рабочие места, а также не допустить снижения дохода находящихся в простое или сокращенном режиме труда сотрудников, – рассказала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Инна Малинина.

Работникам, попавшим в такую ситуацию, в течение двух месяцев будет выплачиваться материальная поддержка в размере МРОТ, увеличенного на размер районного коэффициента. Сумма материальной поддержки составит от 18 060 рублей в южных районах края до 23 620 рублей в районах Крайнего Севера.

Больше информации о мерах поддержки граждан, ответы на часто задаваемые вопросы, а также иные достоверные сведения о социально-экономической ситуации в стране можно найти на сайте Объясняем.рф.