По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в регионе создан антикризисный штаб, одна из задач которого – контроль за объектами жизнеобеспечения. В связи с этим министр ЖКХ края Дарий Тюрин в ходе рабочей поездки в Николаевский муниципальный район проверил работу котельных в микрорайоне Аэропорт и селе Красное. Он отметил, что в непростых экономических условиях отопительный сезон в регионе проходит стабильно, а котельные региона обеспечены всеми видами топлива и работают в плановом режиме, что позволяет завершить отопительный сезон без срывов.

Кроме того, в регионе продолжится модернизация коммунальных объектов. В 2011 году котельные в микрорайоне Аэропорт и селе Красное перевели с дорогостоящего мазутного топлива на сжиженный природный газ. Проект реализован совместно с компанией «Газпром межрегионгаз», которая обеспечила строительство в районе более 20 км магистральных газопроводов. Синхронно со строительством инженерной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета построены и введены в эксплуатацию четыре газовые котельные, которые перевели на природный газ. По данным комитета по ценам и тарифам края, затраты на производство тепловой энергии в Николаевском районе сократились на 30%.

— Перевод жидкотопливных котельных на голубое топливо позволил повысить качество коммунальных услуг, сократить затраты на приобретение топлива и, как следствие, себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, улучшить экологическую ситуацию в населенных пунктах. Если говорить о цифрах, то экономический эффект от перевода на природный газ для района в год составляет около 38 млн рублей. В том числе речь идет о сокращении потребления дорогого жидкого топлива почти на три тысячи тонн в год, — отметил Дарий Тюрин.

Кроме того, на территории Николаевского района в поселке Многовершинный до 2024 года в рамках краевой концессии планируется построить еще одну котельную на сжиженном природном газе. Новый коммунальный объект заменит дизельную котельную.

В настоящее время министерство ЖКХ ведет подготовку документации на проведение конкурса по заключению концессии.