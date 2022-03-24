В краевой столице определены 32 территории, на которых могут появиться современные здания и жилые кварталы.

По словам мэра Сергея Кравчука, Хабаровск готов к реновации.

«Ранее в городе действовала программа развития застроенных территорий, в рамках которой жильцы ветхих домов получали новые благоустроенные квартиры. Эти обязательства брали на себя частные инвесторы, которые на освободившихся территориях реализовывали свои проекты. Одним из направлений программы реновации предусматривается аналогичная схема, которая позволит улучшить свои жилищные условия сотням жителей города», — рассказал глава города.

Напомним: в краевой столице с 2007 по 2020 годы действовала муниципальная программа развития застроенных территорий, за время действия которой посредством аукционов было заключено 48 договоров. В результате частные застройщики без использования бюджетных средств расселили 64 дома с большим процентом износа на 485 квартир. На месте снесенных зданий построено 50 новых объектов и в настоящее время ведется строительство 15 объектов.

К примеру, в рамках этой программы возводился микрорайон «Строитель», ЖК «Петроглиф-Парк», ЖК «Восточный», ТЦ «Счастье», дом № 5 по переулку Байкальскому. В настоящий момент застройщики занимаются развитием Гупровского городка, где растет «Амурский квартал», а также возводят комплекс домов «Нордик» на Тихоокеанской.

Однако в связи с изменением федерального законодательства в декабре 2020 года успешная муниципальная программа была прекращена. Вместо нее заработал федеральный закон, который получил неофициальное название «Закон о всероссийской реновации». Стоит отметить, что договоры о развитии застроенной территории, которые заключены до указанной даты, подлежат исполнению.

Как объясняют в городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования, понятие «реновация» включает в себя повторную застройку территории после сноса аварийных или ветхих многоквартирных домов, а также развитие свободных земельных участков. Новый механизм позволяет допускать к торгам только финансово устойчивых застройщиков, имеющих реальный опыт строительства. Также новая программа позволяет предоставлять землю на таких условиях, по которым застройщики будут обязаны продавать администрации города часть построенных квартир с социальным ремонтом. Выкупленные квартиры будут использованы для расселения аварийного жилья.

В течение 2021 года правительствами РФ и региона велась подготовка подзаконных актов. С 2022 года администрация города готова проводить торги на право заключения договора о комплексном развитии территории.

Всего под реновацию в Хабаровске предусмотрено 32 площадки общей площадью 690 гектаров. Из них 28 заняты аварийным жильем. Еще 4 — свободные, из которых две федеральные. Стоит отметить, что ДОМ.РФ уже разыграл территорию по переулку Брянскому. Выигравший застройщик в течение 11 лет должен возвести здесь порядка 400-450 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, школу и поликлинику.

Для апробирования механизма работы в рамках реновации планируется разыграть на торгах пилотные территории. В апреле на аукцион направят землю в границах улиц Петра Комарова — Карла Маркса — Нагишкина. Также в целях расселения ветхих домов под застройку пойдет территория по улице Гоголя, 10 и 10а. Объявить о начале всех процедур планируется в мае.

Также под строительство жилья с размещением дошкольного учреждения определена территория в районе улиц Лазо, Большой и Невской. Сейчас на этой территории находится аварийный дом по улице Авиационной, 40, который планируется расселить.

Под реновацию определена площадка в Железнодорожном районе, где стоят старые дома на улице Карла Маркса, 97 и 99. Также есть участок в границах переулка Казарменного — улиц Лейтенанта Орлова — Волочаевской, который уйдет на торги в целях расселения домов по Волочаевской, 38 и переулку Картографическому, 5, 7а.

Реновацию планируется провести и в границах проезда Воронежского — улицы Воронежской, где расселение необходимо домам по Воронежской, 131, 133, 135, 137, 139 (дом № 131 признан аварийным). Планируется публикация извещения о торгах в августе. В Центральном районе на торги выставят участок по улице Запарина — переулку Доступному. Здесь расположена группа домов, часть из которых являются аварийными.

Кроме того, для расселения аварийного жилищного фонда к торгам по развитию готовятся две незастроенные территории: по Малиновского — Рокоссовского (публикация о торгах планируется в мае); по Ворошилова — Рокоссовского (публикация о торгах планируется в июле). Здесь по условиям договора застройщик должен будет продать в муниципальную собственность часть построенного жилья для расселения аварийных домов, а также на территории по улице Малиновского предоставить помещение для пункта полиции.

Ознакомиться с предстоящими торгами можно на сайте администрации города khv27.ru в разделе администрация/структурные подразделения/ департамент архитектуры, строительства и землепользования/ торги (конкурсы, аукционы)/ комплексное развитие территорий.