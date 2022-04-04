Уточненный прогноз составила гидрологическая служба Хабаровского гидрометцентра. В нем отмечается, что вскрытие рек региона ото льда в этом году пройдет близко к средним ежегодным значениям. При этом на реках уже отмечается повышенная водность. Уровень воды превышает стандартные отметки примерно на 1,5 метра.

Как рассказала главный синоптик Хабаровского края Светлана Агеева, первой рекой, где начнутся активные подвижки льда, станет Уссури, протекающая на юге региона. Вскрытие ото льда на ней ожидается 13-16 апреля. На Амуре у краевой столицы вскрытие начнется 20 — 22 апреля. Возле Комсомольска-на-Амуре река начнет очищаться в конце месяца – начале мая. У Николаевска-на-Амуре вскрытие прогнозируется не раньше 20 мая.

— Риск заторов сохраняется на реке Тумнин в Ванинском районе, но наблюдать нужно и за южными реками. В других местах вероятен выход воды на пойму. Толщина льда из-за позднего его формирования сейчас значительно меньше обычной. Снегозапасы в этом году были тоже достаточно средние, — пояснила Светлана Агеева.

В настоящее время практически на всех реках региона все еще сохраняется зимний режим, но местами началось постепенное таяние льда. На севере наблюдается ледостав, на реках южных и центральных районов — ледостав с закраинами, промоинами. Местами вода вышла на лед. Толщина льда на Амуре и большинстве рек остается в пределах 70 — 100 см. На реках северных районов – 110 — 140 см. На реках южных районов – 30 — 60 см, что близко к средним многолетним значениям. У Хабаровска уровень воды на 1,8 метра превышает норму, наблюдаются промоины, закраины.

Спасатели в связи с переходным периодом в очередной раз напоминают об опасности выхода людей на лед. Тем более рискованно ездить по нему на автомобилях. В районах края по-прежнему продолжают работать официальные переправы, только по ним разрешается пересекать водные участки. Так, на утро понедельника, 4 апреля, все еще действует 20 зимников, что составляет половину от работавших этой зимой. Одна переправа остается в Комсомольском районе, по две — в Верхнебуреинском, Охотском и Николаевском районах, три — в районе имени Полины Осипенко, по пять переправ — в Аяно-Майском и Ульчском районах.

— Спасатели, волонтеры, сотрудники ГИМС и полиции проводят рейды в популярных местах выхода и выезда на лед. Жителям региона объясняют, насколько коварным может оказаться лед, вручают информационные листовки и памятки. Однако такие профилактические меры оказываются действенными не для всех. Ежедневно от 100 до 300 человек выходят на лед в несанкционированных местах. Большинство из них — любители подледной рыбалки. При этом только в марте, по оперативным данным, произошло три опасных происшествия на льду с участием 14 человек, – рассказал начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.

При возникновении опасных ситуаций на льду жителей Хабаровского края просят не паниковать, а следовать набору правил. С алгоритмами поведения в таких происшествиях можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В случаях, если вы стали свидетелем происшествия на льду, рекомендуется немедленно сообщить на единый номер вызова оперативных служб 112.