С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.

На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже 9 678 жителей Хабаровского края. Информирование производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько ещё стажа необходимо для выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учётной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.