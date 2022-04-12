С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов. С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже 363 жителям Хабаровского края с инвалидностью. Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность назначается действующему пенсионеру, то ПФР производит ежемесячную денежную выплату.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или на портале госуслуг (gosuslugi.ru). При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом.

Пенсия назначается гражданам, которые до установления инвалидности не являлись пенсионерами. Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает пенсию, ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.

Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.