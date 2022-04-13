На заводе ООО «Амурсталь», работающем в Комсомольске-на-Амуре, подвели предварительные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». За полгода эффект от внедрения технологий бережливого производства превысил ожидания специалистов, составив в денежном выражении более 760 млн рублей. Добиться такого результата помог тщательный анализ всех производственных цепочек. К примеру, только на одном из узких мест потери составляли до 30%, что было устранено. Сделать это помогли эксперты Федерального Центра Компетенций (ФЦК), курирующие реализацию проекта.

— В качестве пилотного проекта, где под руководством экспертов ФЦК отстраивались производственные процессы, стал участок по производству сортового проката. Прокатный стан участвует в изготовлении продукции различного сорта: круглая сталь, арматура, уголки. Согласно проекту, его производительность составляет около 500 тыс. тонн в год. В данном потоке узким местом является прокатный стан. Это порядка 30% потерь, которые мы выявили в ходе снятия текущего состояния. Практически все они за 6 месяцев работы были решены, — рассказал руководитель проекта, эксперт ФЦК Александр Сутурин.

По итогам 6 месяцев на пилотном участке удалось в 2 раза сократить время протекания производственных процессов (ВПП) всего потока, а также снизить показатель незавершенного производства (НЗП) электросталеплавильного цеха. В 2,4 раза была увеличена выработка в смену одного сотрудника. Результатов удалось достичь и благодаря сокращению внеплановых простоев и времени переналадки, а также за счет отказа от крупных капиталовложений в связи с проведенной производственной оптимизацией.

Сейчас в планах завода улучшить производственные потоки на оставшихся участках, а также создать собственную «фабрику процессов», где будут обучаться принципам бережливого производства сотрудники предприятия. Отбор предприятий для участия в национальном проекте «Производительность труда» продолжается. В марте этого года при поддержке ФЦК был дан старт «первой волне» нацпроекта под управлением Регионального центра компетенций. В нее попали Хабаровский речной торговый порт, Племенной птицеводческий завод «Хабаровский», дорожное предприятие «Региоснаб», Вагоноремонтный завод Комсомольск – филиал ООО «НВК». Промежуточные итоги совместной работы по реализации первых проектов региональной поддержки будут подведены уже через три месяца.

Напомним, что меры господдержки по нацпроекту «Производительность труда» предоставляются бесплатно. Стать участником проекта можно, оставив заявку на портале Производительность.рф. На прошедшей неделе проведены переговоры в поселке Эльбан Амурского района с АО «ДВПО «Восход», по итогам которых руководством завода также принято решение подать заявку на участие в нацпроекте. Как отметил генеральный директор АО «ДВПО «Восход» Валерий Острожный: «Промышленный аудит очень полезен. Взгляд со стороны всегда нужен и приветствуется. Я с этим согласен».

В декабре прошлого года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представил стратегию развития региона до 2026 года. Новый формат по разрешению многолетних проблем теперь реализуется в регионе через флагманские инициативы. Одним из направлений работы в рамках инициативы «Интересная работа, достойная зарплата» как раз и стал переход на технологии бережливого производства. За счёт реализации нацпроекта «Производительность труда» с помощью федеральных и региональных экспертов на предприятиях края формируется новая производственная культура, уже получены значительные положительные результаты работы. Особую значимость проект получил в последний месяц, так как в условиях нарастающих санкций и экономических проблем он позволяет выявить и запустить скрытые резервы предприятий.