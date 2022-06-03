В Хабаровске завершилась неделя коррекционного образования «Детство равных возможностей». На протяжении пяти дней специалисты, работающие с особенными детьми, представители некоммерческих организаций и родительской общественности обсуждали теорию и делились опытом в области сопровождения и создания специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приглашенные эксперты ведущего научно-исследовательского центра России – Института коррекционной педагогики Российской академии образования (ИКП РАО), представили уникальные разработки. Так, специальный диагностический комплекс позволяет оценить психоэмоциональное развитие дошкольников с расстройствами аутистического спектра, а также предметные и личностные достижения учащихся начальной школы с точки зрения педагогов и с позиции родителей.

– Впервые на территории нашего региона работала такая высокопрофессиональная команда специалистов в сфере коррекционной педагогики. И мы планируем сотрудничать дальше по целому ряду направлений. В их числе методическое сопровождение педагогов, повышение квалификации руководителей образовательных организаций края. Мы готовы быть пилотной площадкой института по отработке тех методик и практик, которые разрабатываются его сотрудниками, – рассказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Одним из ключевых мероприятий недели стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством образования и науки края и ИКП РАО. Документ предусматривает научно-методическое, научно-практическое и информационное взаимодействие по проблемам коррекционной педагогики и специальной психологии.

– Сегодня Хабаровский край демонстрирует сложившуюся традицию активного, плодотворного и осмысленного участия в апробации и реализации современных, в том числе научных, разработок. Институт видит высокий потенциал региона в части внедрения современных интерактивных инструментов, адресованных специалистам и родителям, повышения качества работы с отдельными группами детей, – отметила доктор педагогических наук, профессор Российской академии образования, директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» Татьяна Соловьева.

В рамках презентации практического опыта организации коррекционного образования в регионе участники недели посетили школы-интернаты № 1 и № 2 в Хабаровске, № 9 в поселке Переяславка и № 12 в городе Вяземский, а также Краевой центр образования и Центр «Псилогия».

Высокую оценку федеральных экспертов получила вяземская школа-интернат. Там для обучающихся с интеллектуальными нарушениями созданы условия не только для учебы и воспитания, но и для ранней профориентации начиная с первого класса. Работают обучающие блоки, кабинеты и мастерские по отработке профессиональных навыков и умений в сельском хозяйстве, растениеводстве, шитье, пекарском деле, строительстве. На прилегающей территории есть хозяйственный блок, теплицы для цветов и овощей.