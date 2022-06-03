В это воскресенье, 5 июня, S7 Airlines выполнит первый рейс из Хабаровска во Владивосток и Южно-Сахалинск. Из Хабаровска борт вылетит в 11:45, на Сахалин прибудет в 14:25 по местному времени, а вылет в столицу Дальнего Востока запланирован на 17:50 с прибытием в 19:10 по местному времени.

«В текущем сезоне мы видим повышенный спрос на внутрироссийские направления из Хабаровска. Это и рабочие поездки, и полеты к близким, и активный летний отдых. Сахалин, Камчатка, Якутия и Дальний Восток – летом самое время исследовать потрясающую природу этих уникальных регионов. Мы также увеличили количество рейсов из Хабаровска в Новосибирск и Иркутскдля комфортного трансфера в другие города страны. В Хабаровске будет базироваться один из самолетов S7 Airlines, чтобы обеспечивать пунктуальность запланированной полетной программы», – говорит Александр Зюбр, генеральный представитель S7 Airlinesв Восточном регионе.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).