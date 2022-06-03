Цель проверок – предотвратить несчастные случаи на воде.
Купаться в Амуре у Хабаровска запрещено уже много лет: во-первых, течение реки превышает норму в несколько раз, во-вторых — состав воды не отвечает требованиям Роспотребнадзора.
Не смотря на это, хабаровчане, особенно подростки, с наступлением тёплых дней постоянно стремятся к воде. Специалисты комитетов по управлению районами, сотрудники полиции и МЧС регулярно проверяют места отдыха у воды, где могут купаться дети. Тем жителям города, чьи дети были пойманы в воде и находились без присмотра, грозят штрафы.
Кроме того, на центральном пляже, вдоль береговых линий в районе Дальдизеля и Амуркабеля, а также на территории вблизи базы отдыха «Дельфин» — это территории, наиболее популярные у горожан — оборудованы спасательные посты. В течение дня спасатели следят за обстановкой, а также проводят профилактические беседы с отдыхающими.
Эта запись была опубликована 03.06.2022в 16:48. В рубриках: Общество.
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