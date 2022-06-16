В регионе продолжается посевная кампания, сейчас аграрии завершают посадку картофеля. Краевые власти в условиях санкционного давления ведут работу по увеличению посевных площадей и создают все условия для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Раньше выращиванием этой культуры активно занимались в основном аграрии Хабаровского и им. Лазо районов, но в последние годы посевные площади под картофель увеличили фермерские хозяйства Амурского, Комсомольского и Нанайского районов.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, валовой сбор картофеля в 2022 году составит около 17,8 тыс. тонн, что в два с лишним раза больше, чем в 2021 году. Ожидаемое производство картофеля за счет роста посевных площадей и урожайности в хозяйствах всех категорий составит более 102 тыс. тонн, при этом повысится уровень самообеспеченности региона.

— Всего в Хабаровском крае производством картофеля занимаются 13 организаций и 86 крестьянско-фермерских хозяйств. В этом году на площади 30 гектаров эту работу возобновило сельскохозяйственное предприятие «Полетное» — последние годы хозяйство картофелеводством не занималось. Для дальнейшего увеличения объемов производства картофеля ведется работа по созданию семеноводческого центра на базе предприятий и фермерских хозяйств Хабаровского района и района имени Лазо, — отметили в региональном минсельхозе.

Лидерами по производству картофеля являются хозяйства «СХП «Колос», «Черняевское», «Амурское сельскохозяйственное предприятие», «Лесное подворье» и «ЛазоМол-Агро». К сбору урожая аграрии планируют приступить в сентябре.

Отметим, что в целях роста объемов производства картофеля по поручению губернатора края проведена работа с администрациями районов по возможности увеличения земельных участков под эту культуру. С 2023 года федеральным Минсельхозом предусмотрена поддержка личных подсобных хозяйств, выращивающих картофель. Чтобы ею воспользоваться, необходимо зарегистрироваться в налоговых органах в качестве самозанятых. Федеральные меры поддержки в этом направлении продолжают совершенствоваться.