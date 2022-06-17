В мае 2022 года сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю за содействие террористической деятельности задержан 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

Действуя в интересах международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена), осуществлял финансовую помощь на нужды вооруженных формирований.

Уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1. УК РФ (Содействие террористической деятельности) возбуждено и расследуется следователями

УФСБ России по Хабаровскому краю.

В ходе расследования уголовного дела установлены лица, располагавшие сведениями о противоправной деятельности своего соотечественника, о которых они по идеологическим мотивам умышленно не сообщили в правоохранительные органы. Следователями УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждены уголовные дела по ст. 205.6 УК РФ (Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, предусмотренное ст. 205.1 УК РФ).

Иностранцы арестованы и находятся под стражей, расследование продолжается.