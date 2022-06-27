В Хабаровском крае расширяются меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев во время прямого эфира в социальных сетях, отвечая на вопрос про развитие тепличного овощеводства. В данный момент вопросы краевым правительством в этой области решаются планомерно, разрабатываются новые меры поддержки, также ведется взаимодействие с федеральным центром.

К примеру, в рамках грантовой поддержки «Агростартап», а также на развитие семейных ферм в 2020-2022 годах получили поддержку проекты по развитию тепличного овощеводства 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Сумма выделенных средств составила 39,7 млн рублей. Благодаря этому в крае установлены 43 теплицы для выращивания томатов, огурцов, перца, баклажанов, а к концу 2023 года объем производства овощей закрытого грунта в хозяйствах составит не менее 191,4 тонны. По состоянию на 1 июня, валовой сбор овощей в теплицах составил 1 312,7 тонны или 90% к аналогичной дате 2021 года (1 458,5 тонны).

— Чтобы наши жители увидели больше овощей и продукции сельхозтоваропроизводителей, будем вкладывать больше средств в сельское хозяйство. В первую очередь будем поддерживать тех, у кого получается вести дело в этом направлении. Успешные практики есть не только со стороны иностранных компаний, но и наших местных предпринимателей, которые практически из руин восстанавливают тепличное хозяйство. Методикой раздачей маленьких грантов мы будем поддерживать наших фермеров. Минсельхозу и минфину я дал все необходимые поручения. Со следующего года мы минимум в два раза, а то в три, увеличим количество выделяемых средств на поддержку сельхозтоваропроизводителей, — сказал Михаил Дегтярев в ходе прямого эфира

Он добавил, что в целях предотвращения подтопления сельхозугодий фермеров и защиты дачных участков селян большое внимание краевым правительством уделяется строительству дамб в сельских территориях. Также идет взаимодействие с федеральным центром по поддержке сельского хозяйства региона. В рамках поездки на 25 Петербургский международный экономический форум Михаил Дегтярев провел встречу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, на которой обсудил ряд вопросов по поддержке жителей сельских местностей Хабаровского края.

Стоит отметить, что для развития овощеводства закрытого грунта во втором полугодии планируется введение нового направления господдержки — субсидии на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта с применением технологии досвечивания.

Напомним, что Михаил Дегтярев провел в этом году третий по счёту прямой эфир для подписчиков и пользователей соцсетей. Это традиционный формат общения с гражданами, который позволяет губернатору узнать о проблемах во всех сферах жизни региона. За время онлайн-трансляции с нескольких площадок задано около 270 вопросов. Участниками прямого эфира стали более 8 тысяч онлайн-пользователей.