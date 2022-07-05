Краевыми властями ведется планомерная работа по улучшению ситуации в энергетическом комплексе и обеспечению стабильным электроснабжением население региона. Недавно председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал подготовленное Минэнерго постановление об установлении дополнительных критериев для территориальных сетевых организаций (ТСО). Изменения необходимы в рамках повышения ответственности ТСО за надёжность энергоснабжения.

Как пояснили в комитете по ТЭК Хабаровского края, принятое постановление уточняет критерии отнесения владельцев электросетей к ТСО, увеличены такие параметры как протяженность сетей и суммарная мощность трансформаторных подстанций. На сегодняшний день большая часть зарегистрированных ТСО не имеют инвестиционных программ развития, такие организации недостаточно укомплектованы, по ним отмечается повышенный уровень износа оборудования и высокий уровень аварийности. Применение новых критериев позволит постепенно лишить неэффективные ТСО этого статуса.

— В Хабаровском крае эта работа уже активно ведется. На сегодняшний день на территории 12 районов эксплуатацию электросетевого хозяйства обеспечивают 19 организаций, к 2025 году вводимым количественным критериям в крае потенциально будут соответствовать пять организаций, будет произведено укрупнение, а электросети передаваться в финансово устойчивые организации, — отметили в профильном комитете.

В краевом центре уже состоялось совещание с генеральным директором АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Александром Бакаем по данному вопросу. Согласно новым критериям, к 2025 году организация должна владеть трансформаторными подстанциями суммарной мощностью не менее 150 мегавольт-ампер и линиями электропередачи протяженностью не менее 30 км. Руководство АО «ДРСК» выразило готовность к принятию дополнительных электросетевых активов в районах Хабаровского края. Уже организовано взаимодействие с администрацией Комсомольского района, работа по другим муниципальным образованиям находится на стадии согласования. АО «ДРСК», обладая квалифицированным персоналом и парком специализированной техники, уже обеспечивает надежную эксплуатацию электрических сетей в Вяземском и Бикинском районах.

Напомним, что для организаций, не попадающих под установленные Правительством РФ критерии, не будет устанавливаться тариф на передачу электрической энергии. Часть компаний, которые в настоящее время осуществляют эксплуатацию электросетевого оборудования и функции по передаче электроэнергии, лишатся источника финансирования. Кроме того, будет учитываться форма владения объектами энергетики. Если организации владеют ими на праве аренды или безвозмездного пользования, тариф им также не будет устанавливаться.