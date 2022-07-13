Министр ЖКХ края Дарий Тюрин проверил ход работ на дворах-участниках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в краевой столице.

Во всех дворах уже развернуты работы, а где-то они уже близки к завершению. Для благоустройства большой дворовой территории по улице Суворова, №№69 и 71, и улице Черняховского, №№13 и 15, жильцы-активисты этих домов объединились для принятия решения. По замыслу жителей на территории появятся спортивная площадка, тихая зона, детский городок и даже сцена для праздничных уличных мероприятий. Продуманы ливневые стоки, безопасное покрытие, озеленение. Для новогодней красавицы-елки тоже выделен участок. В результате получится мини-парк.

Очень сложно удовлетворить пожелания разных категорий граждан: автолюбителям нужны парковки, молодым семьям — детские площадки, пожилым — тенистые дорожки и скамьи, а молодежи — спортивные площадки и тренажеры. Более того, по правилам необходимо обеспечить и доступную среду для маломобильных жителей. На примере этих дворовых территорий видно, как можно учесть интересы всех жителей, если уметь договариваться между собой.

Интересные решения представили дизайнеры, разработавшие проект для группы домов в районе улицы Магаданской, 33. Кроме детских игровых комплексов на площадке с резиновым покрытием, произведенным в Санкт-Петербурге, скамеек, прибывших от производителя из Краснодара, спортивных тренажеров, габионов и комфортных дорожек во дворе, появятся новые кусты и молодые деревья вместо старых. А еще 1000 тюльпанов высадит подрядчик во дворе. На этой территории сделан упор на озеленение, и это по желанию жителей.

Министр ЖКХ края замечаний к качеству работ не высказал, однако напомнил, что нужно больше уделять внимания информированию жителей. В беседе с представителем управляющей организации на ул. Мате Залки, 39, Дарий Тюрин указал на отсутствие паспортов объектов. Жители должны понимать, что происходит, как в конечном счете будет выглядеть их двор, за чей счет финансирование.

— Программа реализуется первый год. Все понимают, что она нужна людям, поэтому нужно активно взаимодействовать жителям и обслуживающим организациям, чтобы все средства освоить качественно в этом году и при продолжении программы вновь получить средства и охватить другие дворовые территории, — сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Член Народного совета при губернаторе Никита Божок добавил, что благодаря инициативе Михаила Дегтярёва по линии Минвостокразвития России были выделены огромные средства на благоустройство 160 дворов в нашем крае.

— Промежуточные результаты проведенных работ впечатлили. Работы выполняются в срок, готовность высокая. Теперь дело за добросовестными подрядчиками и общественным контролем. А контроль должен быть в связке с обслуживающими организациями и администрацией города. Министерство ЖКХ края совершает объезды территорий в процессе работ и при сдаче объектов. Если контроль серьезный, качество будет на высоте, — сказал Никита Божок.

Напомним, полномочный представитель Президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев дал старт программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В Хабаровском крае по ней будет благоустроено 160 дворовых территорий. На эти цели региону выделено 1 млрд 121 млн рублей. Дворовые территории были отобраны голосованием жителей, далее комиссия применила критерии отбора, в их числе — количество «пользователей» обновленной территории и наличие оригинальных, интересных дизайн-проектов. Срок окончания работ — 1 декабря текущего года.