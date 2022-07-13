Поликлинику будущего, операции по установке имплантов в человеческий мозг и роботов-хирургов представили участники летней дополнительной программы «Асклепионики». Презентация прошла в ходе митапа на тему «Медицинское образование и профессии будущего: новые векторы развития профессионального обучения в сфере здравоохранения».

Уникальный проект впервые проходит в регионе на базе детского технопарка «Кванториум». С 6 по 14 июля школьники погрузились в основы медицины и здравоохранения. Участниками программы стали учащиеся от 12 до 17 лет, увлеченные естественными науками и мечтающие в будущем примерить на себя белый халат медработника.

Программа включает в себя творческие и научно-исследовательские конкурсы, посещение анатомического музея ДВГМУ, открытые лектории медицинских специалистов, мастер-классы.

— Совместные профильные летние проекты с вузами, техникумами и колледжами — одна из особенностей летней оздоровительной кампании в крае, — рассказала заведующий сектором координации отдыха и оздоровления детей министерства образования и науки Хабаровского края Галина Зубакина.

Впереди у ребят финальное испытание — соревнования по экстремальной медицине. В игровой форме они познакомятся с заполнением первичной медицинской документации, выявят лучших в оказании первой доврачебной помощи и скоростном забеге с испытаниями «транспортировка пострадавшего».