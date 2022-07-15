За два с половиной месяца почти 29 тысяч семей в Хабаровском крае оформили выплаты на детей в возрасте с 8 до 17 лет. Пособие ввели в апреле этого года по поручению Президента России, но выплачивать его начали в мае. В итоге по состоянию на 15 июля помощь предоставили на более чем 39 тысяч детей.

Как уточнили в министерстве социальной защиты, получить помощь могут не все, а лишь те семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума для региона. В Хабаровском крае — это 18 558 рублей. Размеры пособия установлены в зависимости от отставания от прожиточного минимума: в размере 50, 75 или 100%. Для каждого из трех случаев суммы составляют 10 222,5, 15 333,75 рубля либо 20 445 рублей соответственно.

— Напоминаем, что возраст на детей задан критериями с 8 лет и по 16 лет включительно. То есть, если ребенку уже исполнилось 17, выплату на него оформить не получится. Под семьёй понимаются родители и несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, проходящие очное обучение. Бабушки, дедушки, взрослые дети в эту категорию не попадают, даже если живут вместе с остальными членами семьи, — отметили в ведомстве.

Оператором детских выплат является Пенсионный фонд России. Срок подачи заявления не ограничен временными рамками. То есть подать на выплату можно в любой месяц, но не позднее 1 октября 2022 года. В этом случае государство выплатит сумму за все месяцы сразу, начиная с апреля. Оформить документы на выплату можно как через ПФР, так и в МФЦ или на Госуслугах.

— Важный момент – если семья получала краевое пособие на ребенка, которое платится после рождения до достижения 16 лет, и оформила в Пенсионном фонде ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет, то региональное пособие аннулируется. Это требование законодательства. Сейчас поступает очень много обращений по таким случаям, поэтому нужно обязательно учитывать этот особый момент. При этом статус малоимущей семья не утрачивает и за ней сохраняются все положенные льготы, в том числе бесплатное питание в школе, отдых и оздоровление детей, — добавили в министерстве.

Отметим, что сейчас в Хабаровском крае также выплачивается и другое детское пособие – выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, которые ранее также ввел Президент страны. Вместе они составляют цельную систему социальной помощи семья с детьми, когда малоимущая супружеская пара может получать выплаты от рождения и почти до совершеннолетия. Только эти две выплаты по состоянию на первую декаду июля в Хабаровском крае получают более 60 тысяч семей.