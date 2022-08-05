В Хабаровске вводится в эксплуатацию потенциально проблемный объект, в котором среди новоселов – десять молодых семей, участвующих в федеральной программе улучшения жилищных условий. Специалисты минстроя Хабаровского края совместно с представителями краевой прокуратуры, застройщика и муниципалитета регулярно осуществляли выезды на объект, проводили совещания для оперативного решения вопросов, связанных с возведением этого объекта.

Как сообщил начальник управления жилищного строительства минстроя Хабаровского края Алексей Назаренко, комитет государственного строительного надзора выдал застройщику ООО «Фонд жилищного строительства» документ, подтверждающий соответствие жилого дома по ул. Совхозная в Железнодорожном районе Хабаровска всем требованиям проектной документации. Общая жилая площадь дома составляет около 6,5 тысяч квадратных метров жилья, 136 квартир и 17 нежилых помещений.

— Это был потенциально проблемный объект, который возводился в течение шести лет. Генподрядчик вел строительство с нарушениями технологии, поэтому пришлось полностью разбирать и заново перестраивать несколько этажей дома. Теперь дом полностью соответствует всем проектным решениям и готов для ввода в эксплуатацию. В настоящее время все квартиры проданы и ждут новоселов.

Алексей Назаренко напомнил, что для решения проблемных вопросов, препятствовавших завершению строительства, специалисты регионального минстроя инициировали регулярные выезды на объект и совещания с участием администрации Хабаровска, прокуратуры Хабаровского края и застройщика.

Напомним, в регионе реализуются две программы – краевая и федеральная. Требования к участникам в обеих программах одинаковы: возраст супругов не старше 35 лет; семья должна быть признана органами местного самоуправления нуждающейся в улучшении жилищных условий. При участии в федеральной программе стоимость квадратного метра устанавливается муниципальными образованиями и варьируется в пределах от 30 тыс. до 100 тыс. руб. Для краевой программы стоимость квадратного метра устанавливается Минстроем РФ, в 2022 г. она составила 106 тыс. руб.