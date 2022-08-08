Новая неделя встретит жителей Хабаровского края дождями. По сообщению Дальневосточного гидрометцентра, 8 и 9 августа в регионе вновь ожидаются сильные осадки.

Так, в понедельник днем под влияние непогоды попадут Вяземский, имени Лазо, Бикинский, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский и Верхнебуреинский районы. А во вторник, 9 августа, дожди прольются на севере края – в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Кроме того, в отдельных местах, стоит ожидать усиления ветра до 17-22 м/с.

В связи с непогодой спасатели просят жителей принять меры личной безопасности. Рекомендуется отложить походы в лес и на рыбалку, перенести длительные поездки на личном автотранспорте. Автолюбителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию. Главам муниципалитетов направлено предупреждение и инструкции по минимизации возможных ЧС.

В Хабаровске сильный дождь синоптики прогнозируют ночью 8 августа. При возникновении угрозы жизни или здоровью специалисты просят сообщать на единый номер оперативных служб «112».