По информации Дальневосточного УГМС, в период с 12 по 14 августа на большей территории края сохранится неустойчивая погода, обусловленная кратковременными дождями. Кроме того, по данным информационных ресурсов, местами возможны ливни локального характера с грозами.

По информации Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, с учетом метеопрогноза, возможно возникновение ЧС (происшествий) различного характера.Неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушением в работе всех видов транспорта. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных конструкций. Возможны аварийные ситуации на электрических сетях, связанные с перехлёстом проводов и отключением источников энергоснабжения. При выпадении обильных осадков может происходить разлив малых рек, повышение уровней воды, с подтоплением пониженных участков местности, поймы, участков дорог, низководных мостов. Также при неисправности или замусорености ливневых стоков и дренажных систем могут происходить кратковременные подтопления дорожного полотна, дворовых территорий, низинных участков местности в населенных пунктах.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Руководители министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды. При грозе и сильном ветре постарайтесь максимально ограничить выход из зданий, по возможности, находитесь в помещениях. На время грозы специалисты рекомендуют отключить телевизор и другие электроприборы, не пользоваться мобильным телефоном, убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий. Не оставляйте без присмотра детей!

Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть в зоне регулируемых и нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов с соблюдением правил дорожного движения. При переходе дороги необходимо убедиться в своей безопасности. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Специалисты обращают внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима и строгое соблюдение правил дорожного движения при ухудшении погоды. Особенно опасны резкие манёвры на загородных автомобильных дорогах, при необдуманных выездах на полосу встречного движения. При проезде опасных участков дороги водителям необходимо помнить о дистанции и боковом интервале между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Вблизи пешеходных переходов и мест массового пребывания людей водителям необходимо быть предельно внимательными. В процессе движения на автомобиле обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Водителям не рекомендуется оставлять автотранспорт под деревьями, рядом с рекламными щитами и ветхими строениями. На время прохождения грозового фронта постарайтесь минимизировать время использования автомобильного транспорта.