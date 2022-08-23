В Хабаровске под председательством губернатора Михаила Дегтярева обсудили восстановление законных прав участников долевого строительства. Среди наиболее действенных мер – достройка жилых домов и компенсационные выплаты.

Как подчеркнул глава региона в начале совещания, восстановление прав пострадавших дольщиков находится в фокусе особого внимания как со стороны правительства края, так и федерального центра.

— Каждый гражданин, вложивший средства в улучшение своих жилищных условий, вправе получить или качественные квадратные метры, или компенсацию. Для этого запущены все необходимые механизмы, подписаны дорожные карты. В свою очередь, нерадивые строители должны понести заслуженное наказание за свои действия: они подвели и людей, и государство, — заявил Михаил Дегтярев.

Согласно докладу председателя комитета госстройнадзора регионального правительства Дениса Щербины, в настоящее время в субъекте действует 62 застройщика, в работе которых находится 74 объекта – 156 жилых домов – по принципу долевого участия. Заключено более 11 тысяч соответствующих договоров на общую сумму, превышающую 51 млрд рублей. Ведомство жестко следит за исполнением стройорганизациями взятых на себя обязательств.

Параллельно проводится работа по сокращению количества проблемных объектов. По словам губернатора, деятельность местных властей в этом направлении не останавливается. Даже несмотря на санкции.

— Мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков реализуются в полном объеме. Нами выстроена эффективная совместная работа с Федеральным фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Благодаря чему уже 21 проблемный объект исключен, — отметил глава региона.

Речь идет об официальной базе данных минстроя России – Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО), в котором на начало 2022 года находилось 37 долгостроев края. К началу августа в списке осталось 16 домов, их дольщиками по-прежнему являются 1635 человек.

Сдвинуть проблему с мертвой точки позволило применение сразу нескольких эффективных механизмов федеральных фондов. В их числе – денежная компенсация пострадавшим и достройка объектов. Так, к концу 2023 года планируется завершить возведение сразу четырех многоквартирных домов в Хабаровске: три МКД ООО «ДИАЛОГ» и один дом ЖСК «Утес». Новоселья здесь с нетерпением ожидают 959 граждан. Уточненная документация по всем объектам находится на экспертизе, срок выхода – первая декада сентября. Далее, как пообещал Денис Щербина, строительство будет возобновлено незамедлительно.

— Незамедлительно значит «в течение недели». Не месяца! Решите этот вопрос оперативно, как положено. Более чем 900 семей ждут своего жилья! – нацелил руководителей контролирующего органа и строительного блока края Михаил Дегтярев.

В завершении совещания глава региона напомнил присутствующим, что законные права всех 1635 обманутых дольщиков должны быть восстановлены до конца 2023 года. В соответствии с утвержденными дорожными картами.