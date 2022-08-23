Весьма плодотворно завершился визит Елены Загузовой, руководителя комитета по социальному предпринимательству Хабаровского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генерального директора ООО «Дальневосточная фармацевтическая компания», в Республику Дагестан.

— Поездка была продуктивной, основной целью было познакомиться с Дагестаном, с его предпринимателями. Одно из наиболее важных мероприятий, которое удалось посетить и на котором я выступала – встреча бизнесменов из различных регионов страны с предпринимательским сообществом Республики Дагестан, которая была организована МурадомДалгатовичемДалгатовым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан. Очень интересное и полезное мероприятие, в рамках которого предприниматели смогли представить свои предложения, бизнес-идеи, обменялись контактами. Кроме того, участников встречи познакомили с системой и мерами поддержки предпринимательства в Дагестане – считаю, подобный обмен опытом всегда полезен.

В свою очередь, рассказала о тех направлениях, в которых мне было бы интересно сотрудничество, а также о тех возможностях, которые дает Хабаровский край для выхода на рынки стран АТР. На встрече присутствовали предприниматели из Екатеринбурга, Белгорода, Самары, Татарстана, Башкирии и т.д. Я считаю, такие встречи очень важны, они объединяют предпринимателей из самых разных уголков нашей необъятной Родины, позволяют найти варианты сотрудничества.

Сейчас подобное развитие межрегиональных связей как никогда актуально. Помимо этой встречи, также удалось встретиться со многими производителями, предпринимателями Дагестана, посетить Дагестанский государственный медицинский университет (кафедру «Фармация»), а также ряд других образовательных учреждений медицинской направленности.

Особую благодарность за помощь в организации поездки хочу выразить БейдулахуМуслимовичу Исаеву, полномочному Представителю Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае, КаллаевойСакинатГамзатовне, представителю компании Perfleor в Дагестане. Поездка прошла очень результативно, это регион, в котором живут доброжелательные и почтительные люди, регион с интересным колоритом и множеством бизнес-идей, уверена, что такие поездки помогают укреплять связи между предпринимателями, — прокомментировала Елена Загузова.