Согласно рейтингу Минстроя России краевой центр занял лидирующие позиции по уровню цифровизации городского хозяйства в категории «Крупные города».

22 августа во время аппаратного совещания в администрации города заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Станислав Кондаков вручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку награду Минстроя РФ – специальный кубок.

«В позапрошлом году Хабаровск занимал 22 место, в прошлом – 18-е, теперь – 8-е. Вы уверенно идёте вперёд. Думаю, что в скором времени вы будете в тройке лидеров среди городов России», – сказал Станислав Кондаков.



Исследование велось по 47 показателям, среди которых «умное» ЖКХ, городское управление, транспортная система, туризм и инновации в различных отраслях жизни населённого пункта. Оценивались итоги 2021 года. Всего в проекте «Умный город» участвовало 203 города. Хабаровск обошел своего ближайшего соседа – Владивосток, который оказался на 24 месте.

Цель рейтинга – показать городам, где они успешно применяют современные сервисы и по каким вопросам им нужно подтянуть показатели.

«Эта награда — итог совместного труда муниципалитета и правительства Хабаровского края. Рост нашего города в рейтинге говорит об эффективности применения в городе передовых инженерных и цифровых решений в рамках реализации проекта «Умный город», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.